تقارير: سيمنس تضم امرأة إلى مجلس إدارتها

ذكرت تقارير صحفية في ألمانيا أن شركة سيمنس ضمت امرأة إلى مجلس إدارتها الذي خلا من العنصر النسائي خلال الفترة الأخيرة.



وكتبت صحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد إن المديرة التي لم يتم الإفصاح عن اسمها، ستتولى رئاسة شؤون العاملين.



من جانبها، رفضت سيمنس التعليق على ما أوردته الصحيفة في تقريرها.



يُذكر أن رولاند بوش، الرئيس المعين لسيمنس، تولى الإشراف على قسم شؤون العاملين بعد أن غادرت يانيا كوجل الشركة مطلع العام الجاري.



وتعليقا على خلو مجلس إدارة سيمنس في الوقت الراهن من العنصر النسائي، كان بوش قد قال مؤخرا في مؤتمر "مبادرة الشيء الأهم" إن " هذه لحظة عابرة وسيتغير هذا الأمر قريبا".



يُذْكَر أن مجلس إدارة سيمنس لم يخل من وجود امرأة واحدة على الأقل منذ عام 2008.