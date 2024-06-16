التعادل يحسم مواجهة سلوفينيا والدنمارك في أمم أوروبا

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة منتخبي الدنمارك وسلوفينيا، التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز مساء اليوم السبت، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

وسجل كريستيان إريكسن هدف التقدم لمنتخب الدنمارك في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم فريقه بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أدرك إيريك يانجا هدف التعادل لمنتخب سلوفينيا في الدقيقة 77، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبتلك النتيجة، رفع الفريقان رصيدهما إلى نقطة واحدة في صدارة المجموعة الثالثة مؤقتًا، لحين إقامة المباراة الثانية في المجموعة بين منتخبي إنجلترا وصربيا.