 التعادل يحسم مواجهة سلوفينيا والدنمارك في أمم أوروبا - بوابة الشروق
الأحد 16 يونيو 2024 9:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

التعادل يحسم مواجهة سلوفينيا والدنمارك في أمم أوروبا

محمد عاطف
نشر في: الأحد 16 يونيو 2024 - 8:52 م | آخر تحديث: الأحد 16 يونيو 2024 - 8:52 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة منتخبي الدنمارك وسلوفينيا، التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز مساء اليوم السبت، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

وسجل كريستيان إريكسن هدف التقدم لمنتخب الدنمارك في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم فريقه بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أدرك إيريك يانجا هدف التعادل لمنتخب سلوفينيا في الدقيقة 77، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبتلك النتيجة، رفع الفريقان رصيدهما إلى نقطة واحدة في صدارة المجموعة الثالثة مؤقتًا، لحين إقامة المباراة الثانية في المجموعة بين منتخبي إنجلترا وصربيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك