حملة موسعة على المحال والمقاهى بالأقصر للتأكد من تطبيق إجراءات الحظر

نفذت السلطات المحلية بمجلس مدينة إسنا جنوب الأقصر، حملة موسعة على المحال والمقاهي ، بالتنسيق مع شرطة المرافق، وقسم الإشغالات بالمركز، للتأكد من تطبيق إجراءات الحظر والإغلاق في الموعد المقرر.

يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمراكز التجارية في المواعيد المحددة، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالمتابعة الدورية المستمرة لكافة الخدمات بالمحافظة.

وصرح محمد سيد سليمان ، رئيس مركز ومدينة إسنا، اليوم الأحد بأنه لوحظ خلال الحملة، فتح أحد المقاهى - خلال الحظر - وتقديم "الشيشة"، في أحد المقاهي، وعلى الفور تم مصادرة المضبوطات ، وتحرير محضر بالواقعة ، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف أن الحملة استكملت أعمالها حيث لوحظ التزام معظم المحال والمقاهي والكافتيريات بقرار الغلق، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 12 محضر إشغال طريق، وعدد 5 محاضر بائع متجول، وعدد 4 محاضر نظافة، وعدد 1 محضر لمقهى مخالف قرار الحظر واستخدام الشيشة، وعدد 8 محاضر عدم تنفيذ قرار، وتنفيذ 29 إزالة إدارية بإجمالي 59 مخالفة.

وأكد استمرار الحملة يوميا للتأكد من الالتزام بقرارات الحظر ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا " ، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.