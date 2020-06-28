تايلاند: لا إصابات جديدة بكورونا لليوم الثاني على التوالي

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أعلنت حكومة تايلاند، اليوم الأحد، عدم تسجيل أية حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت صحيفة "بانكوك بوست" بأن إجمالي الإصابات في تايلاند بقي بذلك عند 3162 حالة.

كما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة مرتبطة بالفيروس اليوم، لتبقى حصيلة الوفيات عند 58 شخصا.

ولم تسجل تايلاند أي حالة انتقال للعدوى داخليا منذ 34 يوما، ولكن كانت هناك حالات إصابة واردة من الخارج.

كان مجلس الأمن القومي التايلاندي قد أعلن الأسبوع الماضي أنه اقترح تمديد حالة الطوارئ لشهر إضافي حتى 31 يوليو.

ولفت المجلس إلى أن هناك حاجة لتمديد حالة الطوارئ مع قيام البلاد بإعادة فتح المدارس والأعمال "ذات المخاطر العالية" في يوليو. وتعهد المجلس بألا يؤثر التمديد على حياة الناس اليومية.

ومن المقرر رفع المقترح إلى اجتماع برئاسة رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا غدا الاثنين، وإلى مجلس الوزراء بعد غد الثلاثاء.