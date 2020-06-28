دافع محمود فايز مدرب منتخب مصر الأسبق عن زميله في الجهاز الفني أسامة نبيه بشأن الأزمة الشهيرة بين الأخير، وحسام غالي لاعب الأهلي.

صرح فايز خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "أسامة نبيه لم يقل ما تردد في وسائل الإعلام (يا أنا يا غالي).. بل كان القرار صادرا من المدير الفني هيكتور كوبر رغم أننا حاولنا الإصلاح".

وتساءل محمود فايز "من المدرب المجنون الذي يعادي أهم لاعب في مصر بهذا التوقيت؟".

وأشار "أول من تحدث بشكل أكثر من ممتاز عن غالي كان أسامة نبيه، واقترح توظيفه مكان عبد الله السعيد في الشوط الثاني أو آخر نصف ساعة بحيث الاستفادة من مجهوده البدني مع تقدمه في السن وتميزه مهاريًا".

واستطرد "جهاز المنتخب مد يده لغالي، لأنه لاعب مهم جدا، ولكنه لم يحضر، كان من المفروض أن يكون في ظهر المدير الفني لأنه قائد الفريق، وليس التحفظ على طريقة اللعب".

وأردف محمود فايز "لقد ابتعد غالي عن المنتخب وبعدها حدثت مشاكل له في النادي الأهلي وسحبت منه الشارة، وابتعد عن المشاركة أساسيا".

وأكد في سياق آخر "لم نجامل شيكابالا بل ضمه لقائمة كأس العالم لهدف معين، وهو أن يكون بديلا لعبد الله السعيد، ولكن إيقاع مباريات المونديال كان أقوى وأسرع خاصة في مباراتي أوروجواي وروسيا، وكنت أتمنى مشاركة شيكابالا أمام السعودية".