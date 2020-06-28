﻿محافظ سوهاج: برج جرجا المخالف بُني في فترة الانفلات الأمني عام 2012

علق اللواء طارق فهمي، محافظ سوهاج، على إزالة برج جرجا المخالف جنوبي سوهاج، أمس السبت، قائلًا إن هذا البرج بني في «سقطة من الزمن»، حيث تم بناؤه في عام 2012 وانتهى في 2014.

وأضاف «فهمي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء أمس السبت، أنه كان يتم إصدار قرار إداري بهدم كل دور يتم بناؤه في برج جرجا المخالف، ولكن لم يستطع أحد تنفيذ هذه القرارات نظرًا للانفلات الأمني في المرحلة الزمنية لبناء البرج.

ولفت إلى أن صاحب البرج السكني لم يتقدم بطلب ترخيص على الإطلاق فضلًا عن أن البرج بني على أرض زراعية خارج الحيز العمراني، ومتعد على حرم طريق رئيسي، دون إشراف أو ضمان لحياة الناس.

وتابع أن البرج يتكون من عشرة طوابق، تشمل 60 شقة سكنية، منوهاً إلى أن هدمه بتفجيره من الممكن أن يتسبب في إحداث خطر على الطريق وردم ترعة، لذا تم التعاقد مع شركة لهدمه باستخدام الآليات بعد هدمه حتى الدور السابع يدويًا.

وبدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج، بإزالة برج جرجا المخالف جنوبي سوهاج، أمس السبت، وبدأت أعمال الإزالة من السطح، ومن المقرر أن تستمر أعمال الإزالة يدويًا حتى الطابق السابع، ليجري بعد ذلك استخدام الحفارات