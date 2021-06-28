اتحاد الكرة يناقش مع الكاف حلول تعديل موعد نهائي أبطال إفريقيا

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تبحث اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد مع مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حلول تقديم موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأتي المناقشات لحسم ملف مشاركة لاعبي الأهلي مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو، قبل أن يعلن شوقي غريب المدير الفني القائمة النهائية التي تستعد للمشاركة في الأولمبياد

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا لملاقاة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم 17 يوليو في النهائي الذي سيقام بالمغرب.

ويطلب اتحاد الكرة من الكاف تعديل موعد نهائي أبطال إفريقيا وبحث حلول أخرى حال عدم الموافقة على الطلب، من بينها وجود طائرة خاصة للسفر بعد مباراة الأهلي مباشرة إلى اليابان.

ويبحث اتحاد الكرة تواصله مع اللجنة الأولمبية للوقوف على الترتيبات الخاصة بسفر بعثة المنتخب إلى طوكيو ونظام الفقاعة الطبية.