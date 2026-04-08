مقتل طفل في سلسلة انفجارات طالت أحياء متفرقة في بغداد

أفادت مصادر أَمنية وشهود عيان أن سلسلة انفجارات طالت مساء اليوم الثلاثاء في أحياء العامرية وجميلة والأعظمية وشارع فلسطين والغزالية ومقرات للحشد الشعبي في شمال وشمال شرقي بغداد أوقعت إصابات.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) - أن أحياء متفرقة في جانبي بغداد الكرخ والرصافة شهدت سلسلة انفجارات عنيفة ومدوية رافقها اشتعال النيران في عدد من المنازل والأبنية خلفت أضرارا وإصابات.

وشوهدت سيارات الإسعاف والدفاع المدني وهي تجوب الشوارع وصولا إلى الأماكن المستهدفة في ظل انتشار أمني واسع في الشوارع التي إكتظت بالسيارات.

وكانت مصادر امنية عراقية قد ذكرت مساء اليوم الثلاثاء ان صاروخا نوع جراد سقط على منزل في حي العامرية غربي بغداد تسبب بمقتل طفل بعمر 8 سنوات وإصابة آخرين.

وأوضحت المصادر أن عددا من الصواريخ انطلقت بإتجاه مطار بغداد الدولي من منطقة هور رجب جنوب غربي بغداد سقط أحدها على منزل في حي العامرية.

وحسب شهود عيان فان القصف أوقع إصابات وأشعل النيران في المنزل وتصاعد سحب الدخان.

وكانت سلسلة انفجارات عنيفة قد سمعت في أحياء غربي بغداد.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي العراقية أن معسكر الشهيد أبو منتظر المحمداوي ضمن قاطع عمليات محافظة ديالى للحشد الشعبي تعرض للقصف بطائرات مسيرة دون وقوع إصابات.

كما تعرضت مقرات للحشد الشعبي في منطقة ذراع دجلة في قضاء التاجي إلى قصف مماثل لم تظهر بعد حجم الأضرار، فيما سمع بشكل متواصل تحليق مسيرات في سماء بغداد.

وعلى صعيد أخر حذر فصيل أصحاب الكهف، أحد الفصائل المسلحة المنضوية في المقاومة الإسلامية في العراق من أنه يستعد اليوم تنفيذ عمليات في المناطق الصناعية والمنشآت النفطية والبنايات الحيوية في المنطقة ، وقال لقد "أعددنا العدة، ووُضعت أسلحتنا على منصات التنفيذ وحرصًا على سلامتكم وسلامة عوائلكم ندعوكم إلى الإبتعاد عن هذه الأماكن ابتداءً من منتصف هذه الليلة، إذ ستُعد هذه المناطق ضمن نطاق العمليات".

يشار إلى أن المقاومة الإسلامية في العراق ( وهى مظلة لمجموعات عراقية شيعية داعمة لإيران ) تشن هجمات على اهداف أمريكية في العراق ، انتقاما من الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران التي انطلقت في الـ28من شهرفبراير/شباط الماضي.

وردا على ذلك تتعرض مقار وألوية الحشد الشعبي في العراق وعلى الحدود العراقية - السورية إلى قصف بشكل شبه يومي أوقع العشرات بين قتيل وجريح