أعلنت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه اللبنانية أن البواخر النفطية الراسية قبالة السواحل اللبنانية بدأت بإفراغ حمولتها اليوم الاثنين.

وأضافت المديرية، في بيان لها اليوم، أن تفريغ الحمولات جاء بعد أن بدأ مصرف لبنان المركزي اليوم في فتح اعتمادات البواخر على سعر صرف الدولار الواحد بـ 3900 ليرة لبنانية بدلا من 1500 استنادًا إلى قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال الصادر يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت المديرية أنها بصدد إصدار جدول بالأسعار الجديدة للمحروقات، صباح غد الثلاثاء، وفقًا لسعر صرف الدولار الواحد 3900.

وطمأنت المديرية العامة للنفط اللبنانية أن الشركات المستوردة للنفط ستقوم بتسليم المحروقات اللازمة للسوق المحلي استنادًا إلى الجدول الجديد، مؤكدة سيتم تأمين السوق المحلي بصورة مستدامة بالمحروقات.

وكان مصرف لبنان المركزي قد أكد أنه ابتداءً من اليوم سيقوم ببيع الدولار الأمريكي على سعر 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وذلك للمصارف التي تتقدم بفتح اعتمادات لاستيراد كافة أنواع الوقود بشرط الحصول على موافقة مسبقة لهذه الاعتمادات.

ويأتي هذا القرار استكمالاً لسلسة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبناية بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية ومصرف لبنان المركزي في سبيل حل أزمة الوقود، حيث يشهد لبنان أزمة متفاقمة في توفير الوقود أدت إلى زحام غير مسبوق على محطات الوقود وطوابير ممتدة لمئات الآمتار، كما أدى نقص الوقود إلى نقص إمدادات محطات الكهرباء الحكومية التي تعمل بالوقود، بالإضافة إلى عجز أصحاب المولدات الكهربائية عن تعويض غياب الكهرباء نظرًا لعدم توافر المازوت بسهولة، مما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء لفترات طويلة في مناطق متفرقة حتى في العاصمة بيروت.

ويأمل مصرف لبنان المركزي في تخفيف فاتورة دعم المشتقات البترولية الذي تزايدت قيمته بشكل غير مسبوق بعد الانهيار الكبير في قيمة الليرة اللبنانية (العملة المحلية) أمام الدولار الأمريكي، حيث وصل سعرها في السوق غير الرسمي إلى 17 ألف ليرة للدولار الواحد، في حين يتم تسعيرها رسميا في مصرف لبنان المركزي بثلاث أسعار متفاوته وهي السعر الثابت في المعاملات الرسمية بالدولة بقيمة 1500 ليرة للدولار الواحد و3900 ليرة للدولار الواحد لأصحاب الودائع الدولارية و12000 ليرة للدولار الواحد للتحويلات عبر المنصة الاليكترونية صيرفة.

جدير بالذكر أنه وفقًا لتسعير المنتجات البترولية حاليًا على حساب سعر الدولار الرسمي والمقدر بـ 1500 ليرة، يبلغ سعر صفيحة (الصفيحة تساوي 20 لترًا) البنزين 98 أوكتان 46600 ألف ليرة لبنانية بينما وصل سعر صفيحة بنزين 95 إلى 45200 ليرة لبنانية وسجل سعر المازوت 33300 ليرة كما تسجل سعر أنبوبة الغاز 28400 ليرة.

وتعد أزمة المحروقات أحد نتائج الأزمة الاقتصادية بلبنان والتي صنفها البنك الدولي ضمن أسوأ 3 أزمات في التاريخ منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي. وتتفاقم الأزمة الاقتصادية نتيجة أزمة سياسية تتسبب حتى اليوم في تعطيل تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري رئيس الوزراء المكلف بتشيكل حكومة خلفا للحكومة المستقيلة منذ أغسطس العام الماضي.