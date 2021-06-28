منظمة إنسانية إيطالية تعلن إعادة 103 مهاجرين غير شرعيين إلى تونس وليبيا

أعلنت منظمة إنسانية إيطالية، إعادة 103 أشخاص كانوا على متن قارب هجرة، إلى تونس وليبيا، مبينة أن المجموعة انقسمت إلى 70 شخصًا أعيدوا إلى تونس و30 إلى ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية اليوم الاثنين، عن مصادر أمنية إيطالية أن عمليات نقل المهاجرين تستمر بتنسيق محافظة أجريجنتو بمقاطعة صقلية، مشيرة إلى تسجيل عمليتي رسو لقوارب هجرة على كبرى جرز الأرخبيل الصقلي، أمس الأحد، حيث اعترض رجال الشرطة وعناصر هيئة حماية الموانئ قاربًا يحمل 103 أشخاص، من بينهم 26 امرأة و13 قاصرا مع ذويهم و5 قاصرين غير مصحوبين بذويهم”.

وخلصت المصادر الأمنية إلى القول إنه تم إنقاذ قارب مهاجرين ثانٍ يحمل على متنه 112 رجلا من قبل قوات خفر السواحل.