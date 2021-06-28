عضو اللجنة العلمية: انخفاض إصابات كورونا في مصر بنسبة 80%

- الفطر الأسود لا يصيب مرضى كورونا فقط



قال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن علاقة بين الفطر الأسود وكورونا هي العلاقة بين التهاب فطري ومريض مصاب بضعف شديد في المناعة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن ضعف المناعة قد يكون سببه المرض أو الأدوية المثبطة لجهاز المناعة التي يصرفها الأطباء بنوع من الإفراط، مثل الكورتيزون ومشتقاته أو الأدوية التي تتدخل في طبيعة عمل الجهاز المناعي.



وأشار النادي، إلى أن هذا الضعف يدعو الالتهاب الفطري لأنْ ينشط ويأخذ صورة مرضية، غير أنه أوضح أن هذا الأمر ليس مقتصرًا على مرضى فيروس كورونا، لكنه يصيب أكثر مرضى انخفاض المناعة الشديد.



من ناحية أخرى، أكد عضو اللجنة أن مصر تشهد حاليًّا 80% انخفاضًا في عدد تسجيل الحالات ودخول المستشفيات والحاجة إلى الرعاية المركزة منذ دخول البلاد الموجة الثالثة لتفشي الوباء، مستشهدًا بخلو مستشفيات محافظة المنيا من حالات الإصابة بالفيروس ما يعني أن الموجة الثالثة في طريقها للانسحار، متمنيًّا عدم دخول البلاد في موجة رابعة.



ولفت إلى أن دخول البلاد موجة رابعة لتفشي الوباء مرتبط بأعداد المواطنين الذين يحصلون على اللقاح ضد كورونا، مؤكدًا أن الدولة تعمل على إتاحة اللقاحات من مصادر عديدة وبأنواع مختلفة، وبالكميات المناسبة، إلى جانب تصنيع اللقاح محليًّا.



وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن مصر عبرت ذروة الموجة الثالثة من كورونا، وأشار إلى أن الدولة سعت لتوفير اللقاحات منذ اللحظة الأولى ومن مصادر متعددة للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس.