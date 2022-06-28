بعد أيام قليلة من غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير ، نشرت فتاة أوكرانية تدعي ناستاسيا ناسكو، على تويتر تسأل عما إذا كان شخص ما لديه سيارة يمكنه المساعدة في إخلاء أحد معارفه من خاركيف ، وهي واحدة من أولى المدن الأوكرانية التي حاصرتها القوات الروسية، حسب موقع Insider.

وحسب الموقع، عندما لم يرد عليها أحد، غردت ناسكو، الفتاة البالغة من العمر 23 عامًا، مازحة ، بأنها سترسل صورة عارية لها لمن يستطيع مساعدتها، وفي غضون خمس دقائق ، كان لديها أكثر من 10 رسائل في صندوق الوارد الخاص بها ، كما قالت لـ Insider، بعد أن أرسلت صورة عارية لها إلى رجل عرض المساعدة ، وقام بإخراج أحد معارفها بأمان من خاركيف.

وتابع التقرير، أثارت التجربة فكرة وبعد عدة أيام - في يوم المرأة العالمي - أطلقت Nasko وصديقتها ، Anastasiya Kuchmenko ، "TerOnlyFans". ("Ter" اختصار للدفاع عن الأراضي)، ويحتوي هذا المشروع على نموذج مشابه لـ OnlyFans ، المنصة الإجتماعية القائمة على الإشتراك، والتي أصبحت طريقة مربحة لمنشئي محتوى البالغين لكسب المال، وبعد ثلاثة أشهر ، جمعت المجموعة أكثر من 700 ألف دولار.

كما اشترك 35 امرأة وثلاثة رجال ، معظمهم في أوكرانيا ، لإرسال الصور إلى المتبرعين، وقالت ناسكو إن 10 منهم فقط لديهم خبرة سابقة مع OnlyFans ، بينما أخبر الآخرون Nasko أنهم يريدون التطوع لمساعدة أوكرانيا.

وأوضحت ناسكو إن معظم المانحين من أوكرانيا ، على الرغم من أن المجموعة تلقت أيضًا أموالًا من أشخاص في هولندا وفرنسا والمملكة المتحدة، كان أعلى تبرع تلقته المجموعة على الإطلاق عبارة عن دفعة عملة مشفرة بقيمة 2800 دولار، على عكس Onlyfans أيضًا، لا يأخذ متطوعو المشروع طلبات للحصول على صور ، وأضافت : "نحن لسنا عاملين في الجنس ، نحن نحاول جمع الأموال من أجل الحرب".

وتابعت ناسكو ، وهي في الأصل من بيلاروسيا ولكنها عاشت في كييف قبل الحرب ، لـ Insider إنها فخورة بنهجها الفريد في جمع التبرعات لأوكرانيا،

وقالت "أشعر بالسعادة لأنني أستطيع دعم الناس في أوكرانيا وأظهر أنه ليس كل البيلاروسيين مثل الروس وأننا أناس طيبون، نريد فقط مساعدة جيراننا".

وبعد غزو روسيا لأوكرانيا ، قررت Nasko مغادرة كييف وانتقلت إلى شقة في وارسو ، بولندا ، حيث تدير TerOnlyFans جنبًا إلى جنب مع وظيفتها بدوام كامل كمديرة تسويق في شركة الرياضات الإلكترونية، جنبا إلى جنب مع Kuchmenko ، التي قررت البقاء في كييف ، تواصل الترويج للمشروع على Telegram ، وتتواصل مع المتطوعين ، وتتحقق مرة أخرى من شرعية التبرعات.

وأشار الموقع إلى أن حجم العمل يمكن أن يكون مرهقًا ، لكن ناسكو قالت إنه ليس لديها خطط للتراجع، وقالت "سننهي هذا المشروع عندما يموت بوتين وتوقف روسيا عدوانها".