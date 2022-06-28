أمريكا تقدم نحو 75 مليون دولار لتعزيز الطاقة الإنتاجية لـ كرودا إنترناشيونال

قالت شركة كرودا إنترناشيونال البريطانية، في بيان، إن الحكومة الأمريكية سوف تقدم ما يصل إلى 75 مليون دولار لتعزيز قدرات الشركة على تصنيع مكونات أنظمة الدهون المستخدمة في العقاقير العلاجية الجديدة مثل لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان أن كرودا سوف تستثمر أيضا ما يصل إلى 58 مليون دولار في المشروع، ليصل إجمالي الاستثمارات إلى 133 مليون دولار.

ومن المقرر توجيه هذه الاستثمارات لتأسيس وحدة جديدة لإنتاج المواد الدهنية ضمن موقع جديد لممارسات التصنيع الجيدة الحالية متعدد الأغراض في لمار بولاية بنسلفانيا.

ومن المتوقع أن يبدأ العمل في إقامة الوحدة الجديدة في وقت لاحق العام الجاري، مع توقع تحقيق القدرات الجديدة في عام 2025.