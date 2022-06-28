تركيا تعتزم تأييد انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

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أكد الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، اليوم الثلاثاء، أن أنقرة وافقت على دعم عضوية بلاده وجارتها في الحلف الدفاعي.

جاء ذلك بعد إعلان السويد قبل ساعات، أن المحادثات مع تركيا المعترضة على انضمامها للناتو سجلت تقدماً.

وأضاف نينيستو، أن تركيا والسويد وفنلندا توقع مذكرة تفاهم تتعلق بالتزامها تجاه ضمان الأمن المشترك، وفقا لموقع "العربية.نت".

كما تابع أن المذكرة تؤكد دعم تركيا دعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى عضوية الناتو في قمة مدريد هذا الأسبوع.

فيما أتى هذا الإعلان بعد انتهاء اجتماع رباعي ضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفنلندي ساولي نينيستو، ورئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، وأمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، في العاصمة الإسبانية مدريد.

يذكر أن أنقرة كانت قدمت طلبات مكتوبة لمسؤولي السويد وفنلندا، كشرط لقبولها انضمامهما إلى الحلف، لاسيما أن تلك الخطوة تتطلب إجماع كافة أعضاء الناتو.

ومن أبرز المطالب التركية "وقف دعم حزب العمال الكردستاني"، الذي تصنفه إرهابياً، وتسليم مطلوبين أكراد ومعارضين تحتضنهم كل من ستوكهولم وهلسنكي إلى السلطات في أنقرة.

وبينما أعلنت تركيا سابقاً أن الرد على طلباتها لم يكن مرضياً، جاء الإعلان الفنلندي اليوم.

وكان البلدان الاسكندينافيان تقدما في مايو الماضي بطلب الانضمام للحلف، متخلين عن سنوات طويلة من سياسة الحياد، بعد تنامي القلق جراء الصراع الروسي الأوكراني.