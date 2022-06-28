حظر دخول 25 شخصية أمريكية إلى روسيا بينهم أفراد من عائلة بايدن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وسعت وزارة الخارجية الروسية، قائمة الأشخاص الأمريكيين المحظورين من دخول البلاد، لتشمل 25 شخصية جديدة، بينهم زوجة وابنة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبحسب ما نشرته وكالة «نوفوستي» الروسية، صباح الثلاثاء، يأتي قرار الخارجية الروسية، ردًا على العقوبات الأمريكية المتزايدة باستمرار، ضد الشخصيات السياسية والعامة الروسية.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار حظر الدخول يشمل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي «الكونجرس»، المسؤولين عن تشكيل مجموعة «يرماك – ماكفول».

وتواصل الإدارة الأمريكية والحلفاء في أوروبا تشديد العقوبات ضد روسيا، في محاولة لتضييق الخناق على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

وبعد أن حرمت واشنطن موسكو من لقب «الدولة الأولى بالرعاية» في مارس الماضي، قررت يوم الاثنين، رفع الرسوم الجمركية على عدد من السلع الروسية.

وشرط الدولة الأولى بالرعاية هو حكم يرد في معاهدة توافق بموجبه دولة ما علـى مـنح الشـريك المتعاقـد معاملة مساوية لتلك التي تمنحها لدول أخرى (عدم التمييز).

ورفع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، معدل الرسوم الجمركية على واردات معينة من روسيا إلى 35% نتيجة لتعليق وضع الدولة «الأكثر رعاية» في التجارة لروسيا بسبب حربها في أوكرانيا، حسبما قال إعلان أصدره البيت الأبيض.

وقال الإعلان إن المعدل الأعلى للرسوم الجمركية ينطبق على واردات «منتجات أخرى معينة لروسيا الاتحادية والتي لم يتم بالفعل حظر استيرادها».