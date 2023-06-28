الممثل الأمريكي كيفين سبيسي يصل محكمة في لندن لمواجهة الاتهامات الموجه له بالتحرش الجنسي

وصل الممثل الأمريكي كيفين سبيسي محكمة في لندن قبل محاكمته بتهم التحرش الجنسي ، حيث ظهر مبتسما وقام بالتلويح للمحتشدين خارج المحكمة.



وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أن سبيسي نفى في السابق 12 تهمة وجهها أربعة رجال، تتضمن الاعتداء الجنسي وهتك العرض.



ووصل سبيسي (63 عاما) محكمة ساوث وارك كراون في لندن اليوم الأربعاء، حيث كان يستقل سيارة أجرة، وهو يرتدي رابطة عنق باللون القرنفلي وحلة باللون الكحلي.



وقام سبيسي بالتوقف لتحية الأشخاص المجتمعين خارج المحكمة قبل أن يدخل المبنى.



ومن المقرر أن تستمع المحكمة للاتهامات الموجهة ضد سبيسي والتى تعود لوقائع فى الفترة ما بين 2001 و 2013.



وكان سبيسي قد نفى ارتكاب ثلاث تهم تتعلق بهتك العرض، وثلاث تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي وتهمة تتعلق بدخول شخص في نشاط جنسي بدون موافقته.