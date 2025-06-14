إيران تنفي هجوم إسرائيل على مصفاة تبريز

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نفت إيران التقارير المتداولة خلال الدقائق الماضية، بشأن تعرض مصفاة تبريز لهجوم إسرائيلي، اليوم السبت.

وقال مركز العلاقات العامة لمصفاة تبريز، في بيان نقلته وكالة «تنسيم»، إن «التقارير المتداولة عن هجوم إسرائيلي على المصفاة عارية عن الصحة».

ونفت تعرض منشآت المصفاة لأي أضرار، مؤكدة أن «عملية الإنتاج مستمرة كالمعتاد».

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي انفجار قوي في مدينة تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد.

ونقل موقع «إيران إنترناشيونال» عن وكالة أنباء «فارس» التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن إسرائيل هاجمت 4 نقاط على الأقل في تبريز.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، انفجارًا وتصاعدًا للدخان في سماء تبريز.