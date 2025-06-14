ملك إنجلترا يمنح بيكهام لقب سير قبل مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية

قال ديفيد بيكهام القائد السابق لمنتخب إنجلترا لكرة القدم، إنه يشعر بـ"الفخر والامتنان" بعدما سلمه العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث وسام الفارس تقديرا لخدماته في مجال الرياضة والأعمال الخيرية.

وأكد بيكهام، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (PA): "نشأت في شرق لندن مع آباء وأجداد بريطانيين وطنيين وفخورين بوطنهم، ولم أتخيل يوما أن أنال هذا التكريم".

وأوضح لاعب كرة القدم وعارض الأزياء السابق، الذي حصل على وسام الإمبراطورية البريطانية عام 2003، إن قيادة المنتخب الإنجليزي كانت "أعظم شرف" في مسيرته المهنية وحلم الطفولة الذي تحقق بكل معنى الكلمة".

وتذكر بيكهام، الذي حاز على لقب "سير" أنه بعيدا عن الملاعب "كان محظوظا بما يكفي لتمثيل المملكة المتحدة حول العالم والعمل مع منظمات رائعة تدعم المجتمعات المحتاجة".

وأتم: "أنا محظوظ للغاية لأني قادر على القيام بعملي، وممتن للتقدير الذي يمنحني شعورا كبيرا بالرضا".

جدير بالذكر أن ديفيد بيكهام، مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، يستعد لمواجهة الأهلي في مونديال الأندية 2025.