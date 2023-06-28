ريال مدريد يترقب مصير مبابي لحسم صفقة هاري كين

ينتظر ريال مدريد الإسباني معرفة مصير صفقة كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، من أجل التحرك رسميًا للتعاقد مع هاري كين، مهاجم توتنهام الإنجليزي.

حاول ريال مدريد في وقت سابق التعاقد مع هاري كين من أجل تعويض رحيل كريم بنزيما، لكن توتنهام غالى في طلباته المالية، وعلى الرغم من ذلك لم يستبعد الميرنجي نهائيا فكرة التعاقد مع هاري كين.

وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، أغلق ريال مدريد مؤقتا ملف كين، بسبب تقدمه في العمر "30 عامًا" ومغالاة توتنهام في طلباته المالية.

أوضحت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من تقديم بايرن ميونخ لعرض رسمي من أجل كين، إلا أن ريال مدريد لم يخرج من الصورة.

أشارت "آس" إلى أن ريال مدريد ينتظر معرفة مصير كيليان مبابي أولًا، قبل التحرك نحو كين أو أي صفقة هجومية جديدة.

ويتصدر كيليان مبابي أولويات ريال مدريد لتدعيم الخط الهجومي، لكن الغموض يكتنف الصفقة حتى الآن في ظل مطالب باريس سان جيرمان المالية الكبيرة.