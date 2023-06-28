كشفت شبكة بي بي سي سبورت عن تقديم بايرن ميونخ الألماني لعرض ثانٍ من أجل التعاقد مع الدولي الإنجليزي هاري كين.

وكانت عدة تقارير أمس أكدت رغبة بايرن ميونخ في ضم كين وإن البافاري قدم عرضًا رسميًا بالأمس بمبلغ 70 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت.

وتم رفض العرض بشكل فوري من جانب إدارة توتنهام، حيث ورد أن دانييل ليفي، رئيس النادي لن ينظر إلى أي عرض يقل عن 100 مليون يورو بشكل مبدئي.

وقالت صحيفة بيلد أيضًا، إن بايرن ميونخ قد توصل لاتفاق مع هاري كين حول الشروط الشخصية مثل راتبه ومدة العقد والمكافآت، ويعمل النادي الآن على التوصل لاتفاق مع النادي اللندني.