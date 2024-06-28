 باقري: كندا تمنع مئات الآلاف من الإيرانيين من المشاركة في الانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
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باقري: كندا تمنع مئات الآلاف من الإيرانيين من المشاركة في الانتخابات الرئاسية

طهران - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 28 يونيو 2024 - 6:08 م | آخر تحديث: الجمعة 28 يونيو 2024 - 6:08 م

قال وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني اليوم الجمعة، إن كندا هي الدولة الوحيدة التي أضرت بالديمقراطية الإيرانية، حيث منعت علناً مشاركة مئات الآلاف من الإيرانيين فی الانتخابات الرئاسية الـ 14.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن باقري قوله، في تصريح أدلى به من مقر لجنة الانتخابات المعنية بالرعايا الايرانيين في الخارج:"الانتخابات هي بمثابة مهرجان جديد للديمقراطية في الجمهورية الإسلامية، وهي واحدة من المناسبات البارزة التي تجسد اقتدار الشعب الإيراني".

وتطلع وزير الخارجية بالوكالة، إلى تحقيق المشاركة القصوى من قبل الرعايا الايرانيين في الخارج، معربا عن أسفه إزاء الموقف الكندي.

وانطلقت عملية التصويت للانتخابات الرئاسية الإيرانية، صباح اليوم الجمعة، في أكثر من 58 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد.

ووفقا لمنظمة التسجيل المدني في البلاد، يمكن لـ 61 مليونا و452 ألفا و321 شخصا مؤهلا داخل البلاد وخارجها المشاركة في التصويت.

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