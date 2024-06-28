وافق صندوق النقد الدولي، اليوم، على صرف 2.2 مليار دولار لأوكرانيا لدعم موازنتها بعد إكمال الصندوق مراجعة رابعة لبرنامج قرض قيمته 15.6 مليار دولار لأوكرانيا.

وذكر الصندوق، في بيان، أن أداء أوكرانيا في برنامج التسهيل المالي الممتد يظل قويا على الرغم من الظروف غير المواتية، وأنه تم تحقيق الأهداف الكمية وأن المعايير القياسية الهيكلية نفذت في موعدها أو بوجود تأخير وجيز.

وعدل الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا لعام 2024 إلى نطاق 2.5 و3.5 بالمئة، وذلك مقارنة بتوقع سابق عند 3.2 بالمئة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في شهر أبريل الماضي.

وأشار الصندوق إلى تراجع معنويات المستهلكين وثقة الشركات بسبب تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى زيادة الهجمات الروسية التي ألحقت أضرارا بالبنية التحتية هناك.

وأعلن صندوق النقد الدولي، بداية يونيو الجاري أنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج المساعدات المعمول به حاليا لدعم كييف، مما يفتح الباب أمام تقديم مساعدة مالية بقيمة 2.2 مليار دولار.