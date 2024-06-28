طهران تدين التصريحات الأمريكية بشأن الانتخابات الرئاسية في إيران

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، ما وصفه بـ"التصريحات التدخلية" لمساعد الممثل الأمريكي الخاصة بشؤون إيران أبرام بيلي، حول الانتخابات الرئاسية الـ 14 في إيران.

وفي تصريح له اليوم الجمعة، قال كنعاني : إن المسؤولين الأمريكيين، لن يحققوا أي نتيجة من خلال هذه التصريحات عديمة القيمة؛ مؤكدا أن الشعب الإيراني سيرد على هذا التدخل السافر في شؤونه عبر حضوره الفاعل والحماسي عند صناديق الاقتراع"، وفقا لوكالة أنباء إرنا الإيرانية.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية، أن الدور الحقيقي والمباشر للشعب الإيراني في تقرير المصير السياسي للجمهورية الإسلامية، من المبادئ البديهية التي تجلت في مرحلة التطبيق أيضا.

وكان بيلي قد شكك في تصريح له أول أمس الأربعاء، بنزاهة الانتخابات الرئاسية في إيران.

وبدأ الإيرانيون صباح اليوم الجمعة التصويت في الانتخابات الرئاسية الـ14 ، التي كان قد تمت الدعوة لها عقب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين مرافقين لهما في تحطم مروحية في الشهر الماضي.