مقتل شابين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلاف على ملكية أرض في قنا

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، في كشف تفاصيل واقعة قيام مجهولين بإلقاء جثتي شابين أمام نقطة إسعاف قرية القارة التابعة لمركز أبوتشت، حيث تبين وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أفراد عائلتي "الدقاديق وأبو سعيد" بسبب الخلاف على ملكية قطعة أرض أملاك دولة.

وكان اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطاراً بقيام مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل بإلقاء جثتي شابين أمام نقطة إسعاف قرية القارة التابعة لمركز أبوتشت، ولاذوا بالفرار.

وكشفت التحريات التي قادها اللواء أحمد البدوي، مدير المباحث الجنائية، أن الجثتين لشابين يدعيان أحمد ط، 30 سنة، وعمر د، 24 سنة، وبهما طلقات نارية، وأنهما لقيا مصرعهما في المشاجرة التي وقعت بين أفراد عائلتي الدقاديق وأبو سعيد وذلك لخلافات بينهم على ملكية قطعة أرض أملاك دولة بزمام القرية.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط المتهمين في الواقعة والسلاح المستخدم، كما أودعت جثتي الشابين بمشرحة مستشفى أبوتشت المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع شابين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلاف على ملكية أرض في قنا