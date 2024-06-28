مادلين طبر: الرئيس السيسي أصبح حلمًا لكل دول الوطن العربي

احتفت الفنانة مدلين طبر، بالذكرى الحادية عشرة لثورة الـ 30 من يونيو، قائلة إنها «أنهت عهدًا مظلمًا.. وجلبت لمصر الأمن والأمان».

وأضافت خلال برنامجها «قعدة مع مدلين» المذاع عبر شاشة قناة «الحدث اليوم»، مساء الخميس، إن الشعب المصري ينتظر من الحكومة الجديدة أن تثبت وجودها مع بداية «الجمهورية الجديدة»، والولاية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت أن الرئيس السيسي أصبح حلمًا يراود دول الوطن العربي، مشيرة إلى أنه وفر لمصر نعمة الأمن والأمان التي لا تقدر بثمن.

وتابعت: «سيادة الرئيس السيسي أثبت بأنه حلم لكل دول الوطن العربي بأن يكون لديهم مثل هذا الرجل الذي وفر الأمن والأمان ، لازم كلنا نعرف أن الأمن والأمان قبل الأكل وكل حاجة، لأننا على قد ما أصبحنا مستمتعين بهذه الميزة، بقينا مش حاسين بقيمتها».

واختتمت متمنية أن يوفق أصحاب القرار في اختيار تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات، وحل المشاكل التي تعاني منها البلاد.