محافظ المنوفية يشارك في عزاء ضحايا حادث الطريق الإقليمي بكفر السنابسة

شارك اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عصر اليوم السبت، في مراسم العزاء الجماعي الذي أُقيم بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، لتوديع ضحايا حادث الطريق الإقليمي، والذي أسفر عن مصرع 19 شخصًا، بينهم 18 فتاة من أبناء القرية.

وتقدّم المحافظ صفوف المعزين في سرادق كبير أُقيم خصيصًا لتقديم واجب العزاء، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وقيادات تنفيذية وشعبية، وممثلي الأوقاف، وسط حضور جماهيري كثيف من أهالي القرية والقرى المجاورة.

وكان في استقبال المحافظ عدد من أهالي الضحايا، الذين طالبوا خلال اللقاء بضرورة إصلاح الطريق الإقليمي أو إغلاقه مؤقتًا لحين تأمينه، كما شددوا على ضرورة توفير وسائل نقل آمنة للفتيات العاملات اللواتي يخرجن يوميًا لمساعدة أسرهن في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

وشهد العزاء لحظات مؤثرة أثناء تلاوة آيات من القرآن الكريم، ودعوات جماعية للضحايا بالرحمة والمغفرة، في مشهد إنساني بالغ الحزن، تخللته دموع الأمهات وزميلات الفتيات الراحلات، اللواتي لا يزلن تحت وقع الصدمة.



