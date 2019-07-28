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اجتاز الغيني "بيكيتي سيلفا" جناح وصانع ألعاب الإسماعيلي الكشف الطبي الروتيني الذي خضع له بالمستشفى الجامعي التخصصي.

واطمئن مسئولو الإسماعيلي على صحة الوافد الجديد والقادم من فريق الشعلة السعودي، وذلك من خلال الفحوصات الطبية الشاملة والتي شملت الرنين المغناطيسي والأشعة العادية وفحوصات القلب.

وتعاقد الدراويش مع اللاعب الذي قدم أداء مميز مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الإفريقية المنقضية وسجل أحد أجمل أهداف البطولة في شباك منتخب الكاميرون.

ومن المقرر أن يحصل اللاعب الغيني على إجازة عدة أيام لجمع متعلقاته قبل الانضمام لتدريبات الفريق ، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.