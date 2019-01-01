البنك العربي يعلن زيادة صافي أرباح النصف الأول 4% إلى 453 مليون دولار

أعلنت مجموعة البنك العربي، أكبر بنوك الأردن،أن صافي أرباح النصف الأول من العام ارتفع أربعة في المئة إلى 453 مليون دولار مقابل 436 دولار قبل عام نتيجة النمو في الدخل المصرفي الأساسي.



وقال بيان للبنك يوم الأحد إن إجمالي القروض ارتفع ثلاثة في المئة إلى 26.2 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران في حين ارتفعت أيضا الودائع ثلاثة في المئة إلى 34.1 مليار دولار. ويعد البنك العربي أحد المؤسسات المالية الرئيسية في الشرق الأوسط.



وقال صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي إن الأداء القوي رغم استمرار بطء النمو الاقتصادي في المنطقة يعكس قدرة البنك على التكيف مع البيئة المصرفية الصعبة.ويعمل البنك العربي في 30 دولة في خمس قارات ويملك 40 في المئة في البنك العربي الوطني بالسعودية.



وأكد نعمة الصباغ الرئيس التنفيذي للبنك ”متانة المركز المالي للبنك نتيجة استمرار البنك في الحفاظ على مستويات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 76.9% بالاضافة الى تعزيز جودة محفظة التسهيلات الائتمانية مع الاحتفاظ بمعدل تغطية وصل الى اكثر من 100%“.



وقال الصباغ إن النتائج أظهرت أيضا نمو الدخل المصرفي الأساسي مع زيادة خمسة في المئة في صافي دخل الفائدة.