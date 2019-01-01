حرص عدد كبير من الفنانين على تقديم واجب العزاء فى الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، مساء اليوم، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان فى استقبال المعزين نجليه الفنان أحمد الفيشاوي، وعمر الفيشاوي، وزوجته السابقة الفنانة سمية الألفي، والفنانان عماد رشاد، وهاني مهنا.

وكان أبرز الحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، و الفنانون محمد صبحي، يحيى الفخراني، أشرف زكي، ليلى علوي، نبيل الحلفاوى، ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، إلهام شاهين، أحمد عز، محمد عادل إمام، عمرو يوسف، عمرو سعد، أشرف عبد الباقي،وفاء عامر، والمنتج محمد فوزي، دنيا سمير غانم، حسن الرداد، وإيمى سمير غانم، رانيا فريد شوقي، محمد الشقنقيري، أحمد فهمي، محمد أبو داوود، طارق صبري، إيمان العاصي، روبي، مجدى كامل، محمد حلاوة،عزت العلايلي، صابرين، درة، أحمد سلامة، خالد زكي، محمد عبد الحافظ، هنادي مهنا، فردس عبد الحميد، على ربيع، جمال عبد الناصر، شذى، محمد عبد الرحمن" توتا"، أحمد فلوكس، أحمد ماهر، محمد الشرنوبي، السيناريست عمرو محمود ياسين، جلال الشرقاوي، تامر كرم، طارق عبد العزيز، والكاتب الكبير وحيد حامد، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود عبد العزيز، أحمد فتحي، كريم قاسم، محمد ثروت، ومن الإعلاميين وائل الابراشي، بوسي شلبي، هالة سرحان، ورامي رضوان، سهير جودة، محمد الغيطي، وغيرهم.

ورحل الفيشاوي عن عالمنا فجر الخميس الماضي، عن عمر ناهز ٦٧ عاما، بعد صراع مع مرض السرطان، ودخوله فى غيبوبة كبدية.

وشيع جثمانه عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ودفن بمقابر العائلة بالمنوفية.