«تعليم البحيرة»: لم نتلق شكاوى من امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية حتى الآن

أكد دكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على انتظام سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية في يومها الثاني، موضحا أن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق أي شكاوى حتى الآن.

وأشار إلى اتخاذ كل الاستعدادات بجميع المدارس الفنية والإدارات التعليمية بدائرة المحافظة وتجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والتنسيق مع الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات، وكذا الاستراحات بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى ربط غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والغرفة الرئيسية بمديرية التربية والتعليم لمواجهة أي مشكلة قد تطرأ وحلها فورا في مهدها.

ولفت إلى الالتزام بكل التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات بتوفير كل سبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني يبلغ 15396 طالبا وطالبة، منهم 12210 بالتعليم الصناعي، و2203 تجاري، و983 زراعي، يؤدون الامتحانات بعدد 20 لجنة خلال الفترة من السبت الماضي وحتى الثلاثاء الموافق 8 أغسطس المقبل، كما تستمر الامتحانات العملية والمعملية أيام الجمعة.