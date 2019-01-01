دعا سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي لإدراج الفريق ضمن مناهج التعليم الأساسي في مصر.

وصرح عبد الحفيظ عقب الفوز على الزمالك 1-0 في ختام الدوري الممتاز "حققنا بطولة تاريخية، فالأهلي يجب أن يدرس في مناهج الإبتدائية، لأنه يمثل العزيمة والإصرار المصري، رغم تعمد البعض أو من لا يعرف قيمة الأهلي التشكيك في هذا الفريق".

وأضاف "قالوا إن الأهلي بعيد عن الدوري عند التأخر ثماني نقاط عن المتصدر قبل خوض المباريات المؤجلة، والآن أنهينا الدوري لصالحنا بفارق 8 نقاط".

وأشار "لن نفعل مثل غيرنا أو نقلل من المنافس أو نتطاول على أحد، وأكبر دليل أن الفريق بقى في معسكره بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الزمالك واحتراما له لأنه فريق قوي يضم لاعبين مميزين، إنها شخصية الأهلي".

ولفت مدير الكرة بالأهلي "إيماني بتاريخ وثقافة ولاعبي وإدارة وجهاز الفني للأهلي كان وراء ثقتي في التتويج بالدوري قبل عدة أشهر".

وأتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته "نستعد أيضا لدوري أبطال إفريقيا، وبطولة كأس مصر، رغم أن بطولة الكأس لا تمثل هدفا أساسيا للأندية الكبيرة على مستوى العالم، إلا أننا نجهز لها بكل قوة لأننا نريد الفوز بالثنائية".