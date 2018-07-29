محافظ الفيوم: إزالة أكثر من 100 حالة تعد خلال الموجة الثالثة عشر

صرح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بأن الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية لمجالس المدن بالمحافظة، بالتعاون مع قوات الشرطة، شنت حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن فعاليات الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة أكثر من 100 حالة تعد بمراكز الفيوم وطامية وإطسا.

ووجه محافظ الفيوم، كل من اللواء عبدالقادر النوري سكرتير عام المحافظة، والمهندس حسن موافي السكرتير العام المساعد، بمتابعة تنفيذ الحملات على أرض الواقع أولاً بأول.

ففي مركز ومدينة طامية، شنت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع قوات الشرطة حملات مكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بزمام قرية الجمهورية، أسفرت عن إزالة 57 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والمخصصة لهيئة التنمية الصناعية بالقرار الجمهوري رقم 170 لسنة 2017 بمساحة 980 فدانا عبارة عن أشجار وشبكات ري أرضية وسطحية وخزانات مياه وأسوار، كما تم إزالة 3 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة والمخصصة للمدفن الصحي للقاهرة الكبرى بكوم أوشيم بالقرار الجمهوري رقم 86 لسنة 2010 بمساحة 1000 متر عبارة عن استراحات وأسوار. كما نجحت الحملة في إزالة حالة تعد بالبناء على أراضٍ زراعية بزمام قرية كفر محفوظ بحوض الرمال 39 بعزبة "عبدالعليم علي" على مساحة 175 مترا.

وفي مركز ومدينة الفيوم، شنت الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة بقرية اللاهون لإزالة عدد من حالات التعدي على مساحة 7 أفدنة أرض أملاك دولة، كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة إطسا بشن حملات لازالة التعديات على الأراضي الزراعية، ونجحت في إزالة 32 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وأكد محافظ الفيوم أن حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مستمرة بشكل يومي بجميع مراكز وقرى المحافظة جنباً إلى جنب مع حملات النظافة والتجميل؛ لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، مشددا على أهمية متابعة ما تم إزالته لمنع حالات التعد مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.