جلسات عمل مكثفة لحسم أبطال فيلم «العنكبوت» ومواقع تصوير العمل

يعقد المخرج أحمد نادر جلال جلسات عمل مكثفة مع المؤلف محمد ناير وجهة إنتاج فيلمه الجديد (العنكبوت) للنجم أحمد السقا، لحسم أسماء جميع الأبطال المشاركين فيه وإتمام التعاقد معها والاتفاق على كافة التفاصيل والتجهيزات الخاصة بتصوير جميع مشاهد العمل الداخلية والخارجية.

يأتي ذلك بعد استقرار جهة الإنتاج على النجمة منى زكي للقيام بدور البطلة الرئيسية في فيلم (العنكبوت) أمام النجم أحمد السقا، وتقرر انطلاق عملية التصوير الأسبوع المقبل بعدد من المشاهد الخارجية تجمع بينها وبين السقا في عدد من شوارع القاهرة.

وتدور أحداث فيلم (العنكبوت) في إطار اجتماعي ملئ بالإثارة ومشاهد الأكشن، التي تعتمد على المطاردات والمواجهات، ويبرع في تقديمها النجم أحمد السقا.