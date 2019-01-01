السلطات الإيطالية تجبر 130 مهاجرا على البقاء في سفينة تابعة لخفر السواحل

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الأحد أنه لن يتم السماح بنزول نحو 130 مهاجرا، جرى إنقاذهم في عرض البحر وهم موجودون حاليا على متن سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالية راسية على سواحل جزيرة صقلية، إلى أن تتلقى روما تعهدا من الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية توزيعهم على الدول الأخرى الأعضاء في التكتل.

وصرح وزير النقل الايطالي دانيلو تونينيلي اليوم بأنه تم السماح للسفينة "جريجوريتي" بالرسو الليلة الماضية في مدينة أوجستا بصقلية.

وذكرت وزارة الداخلية أنه تم السماح لسيدة حامل وزوجها وطفليهما بالنزول من السفينة أمس.

وكان وزير الداخلية نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني صرح أمس الأول الجمعة بأنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الالتزام باستقبال المهاجرين قبل أن تسمح إيطاليا بإنزالهم إلى شواطئها. وتعمل المفوضية الأوروبية حاليا من أجل حل هذه القضية.

وكانت إيطاليا ومالطا واليونان وإسبانيا استقبلت نصيب الأسد من المهاجرين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط خلال السنوات الماضية، وهو ما تعتبره هذه الدول أمرا غير مقبول.

وذكرت تقارير إخبارية أنه تم إنقاذ المهاجرين الخميس الماضي، بعضهم بمساعدة قارب صيد إيطالي.

وتعرضت مجموعة تضم 177 مهاجرا لموقف مماثل العام الماضي بعدما رفض سالفيني السماح لهم بالنزول لما يقرب من أسبوع، ما تسبب في أزمة مع الاتحاد الأوروبي.