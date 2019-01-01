بيراميدز يضم طارق طه لاعب الإسماعيلي  

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أكمل نادي بيراميدز إجراءات التعاقد مع طارق طه لاعب الإسماعيلي لينضم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر نادي بيراميدز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الأحد :"أبرم مسؤولو النادي صفقة جديدة لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بضم طارق طه لاعب نادي الاسماعيلي بعد مفاوضات مكثفة من جانب المدير التنفيذي المهندس ممدوح عيد والذي قاد المفاوضات بنجاح كبير ومعه مدير التعاقدات عمرو بسيوني".

وأضاف :"حصل النادي علي الاستغناء الخاص باللاعب بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية" .

ولم يعلن النادي عن قيمة ومدة التعاقد.