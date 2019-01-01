جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب هواتف محمولة ومشغولات ذهبية

أحبطت جمارك مطار القاهرة، برئاسة عصام محمدين، محاولتي تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من المشغولات الذهبية.



وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم - إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من إحدى الدول العربية، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 18 هاتفًا محمولًا (آيفون إكس).



وأضاف أنه تم الاشتباه أيضًا في راكب مصري قادم من دولة عربية أخرى، وبتفتيشه تبين وجود 163 قطعة من المشغولات الذهبية بوزن 550 جرامًا.



وأشار إلى أن مدير عام مبنى جمارك الركاب (رقم 3) بمطار القاهرة جمال عبد الفتاح قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضري تهرب جمركي.