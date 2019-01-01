مقتل 7 متمردين من «الماويين» على يد قوات الأمن الهندية

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الأحد، أن 7 متمردين "ماويين"، على الأقل، لقوا حتفهم في معركة بالأسلحة النارية مع قوات الأمن بولاية تشهاتيسجاره، وسط البلاد.

واندلعت المعركة النارية في وقت متأخر أمس السبت، في منطقة جاجدالبور المكسوة بالغابات، بعد أن أطلق المتمردون النار على فريق مشترك من القوات شبه العسكرية والشرطة.

وكانت قوات الأمن تقوم بعمليات تفتيش في المنطقة عقب تلقي معلومات استخباراتية بوجود ما بين 40 إلى 50 متمردا في المنطقة.

وصرح مسؤول من غرفة التحكم الخاصة بشرطة الولاية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف بأنه "تم العثور على جثث 7 متمردين ماويين، بينهم 3 نساء، في الموقع بعد مواجهة استمرت ساعة"، وقال إنه تمت أيضا مصادرة أسلحة وذخائر.

ولم تسجل الشرطة وقوع إصابات بين أفراد الأمن.

وتقول العصابات اليسارية، التي ترفض الديمقراطية البرلمانية، إن تمردها المسلح يهدف إلى ضمان حقوق الفقراء والمهمشين، وتعمل هذه العصابات في أحزمة الغابات التي تحيط بعدة ولايات بأنحاء الهند.

يشار إلى أن تشهاتيسجاره واحدة من الولايات الأكثر تضررا من تمرد الماويين، الذي خلف أكثر من 3100 قتيل من المدنيين والمسلحين وأفراد الأمن على مدار العقدين الأخيرين، وفقا لموقع جنوب آسيا المعني بالإرهاب.