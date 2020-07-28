الولايات المتحدة تسمح لكوريا الجنوبية بتطوير صاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، أنها أصبحت قادرة على تطوير صاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب بموجب المباديء التوجيهية الجديدة للصواريخ مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن نائب مستشار الأمن القومي "كيم هيون-جونج" قوله إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفقتا على رفع القيود المفروضة منذ عقود على استخدام سول للوقود الصلب لإطلاق صاروخ فضائي، اعتبارا من اليوم.

وأضاف: "أن الشركات ومعاهد البحوث الكورية الجنوبية، وحتى الأفراد، قادرة تقنيا على تطوير وإنتاج وامتلاك صواريخ فضائية باستخدام ليس الوقود السائل فقط ولكن أيضا الوقود الصلب دون قيود".

وتابع: "يساعد ذلك على تطوير قدرات المخابرات والمراقبة والاستطلاع للجيش الكوري الجنوبي"، وقال: "بموجب الاتفاق، تتمكن كوريا الجنوبية من إطلاق أقمار تجسس عسكرية في مدار منخفض، وتحلق على ارتفاع ما بين 500 و2000 كيلومتر، في أي وقت وفي أي مكان".

وأكد: "أنه في هذه الحالة، ستكون شبه الجزيرة الكورية بأكملها تحت مراقبة الجيش الكوري الجنوبي على مدار الساعة".

ووقعت سول لأول مرة على المباديء التوجيهية للصواريخ مع واشنطن عام 1979، وتم تعديل المباديء التوجيهية آخر مرة عام 2017 لرفع قيود على وزن الرأس النووي للصواريخ البالستية وتحديد مداها بـ800 كيلومتر.

كما أمر الرئيس مون جيه-إن مكتب الأمن القومي بالمكتب الرئاسي في أكتوبر الماضي بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن المباديء التوجيهية، وقاد "كيم" المفاوضات منذ تسعة أشهر.