خلية الإعلام الأمني العراقية: انفجاران في قاعدة سبايكر الجوية بصلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، مساء أمس الاثنين، حدوث انفجارين في قاعدة الشهيد ماجد التميمي "سبايكر" الجوية بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه في تمام الساعة الحادية عشر من ليلة 27 يوليو، حدث انفجاران في قاعدة الشهيد ماجد التميمي الجوية في محافظة صلاح الدين.

وأضافت الخلية أن فرق الدفاع المدني تمكنت مِن السيطرة على الحريق الذي نجم عن هذين الانفجارين، وأنه لا توجد خسائر بالأشخاص.

وفي وقت سابق من الاثنين، أعلنت خلية الإعلام الأمني عن تعرض معسكر التاجي شمال بغداد لهجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا، انطلقت من منطقة سبع البور.

وأوضحت الخلية أن هذه الصواريخ سقطت على مواقع للقوات العسكرية العراقية، حيث سقط الصاروخ الأول على السرب الخامس عشر لطيران الجيش، وسبب أضراراً كبيرة باحدى الطائرات في حين سقط الصاروخ الثاني على مخزن المدافع والأسلحة، مخلفاً أضراراً مادية، فيما سقط الصاروخ الثالث في السرب الثاني مِن طيران الجيش، لكنه لم ينفجر.

يشار إلى أن العراق يشهد منذ مطلع العام الجاري هجمات صاروخية استهدفت قواعد عسكرية ينتشر فيها جنود امريكيين والمنطقة الخضراء في بغداد، وذلك عقب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس في هجوم امريكي قرب مطار بغداد.

كان رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، قد وجه تحذيراً شديد اللهجة، إلى الجهات التي تطلق الصواريخ مشيرأ إلى أنها "مهددة لاستقرار العراق".