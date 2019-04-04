في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت المملكة العربية السعودية، عن إطلاق رحلات السفن السياحية الفاخرة «الكروز»، ضمن موسم صيف السعودية «تنفس»، الذي أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عن إقامته خلال الفترة من 25 يونيو إلى 30 سبتمبر 2020.

وحسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الثلاثاء، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة السعودية للسياحة لتقديم تجارب سياحية استثنائية تسعى من خلالها لإبراز الكنوز السياحية في البحر الأحمر، وتمكين السياح من الاستمتاع بالمقومات السياحية الهائلة التي تقع على امتداد سواحل البحر الأحمر في المملكة.

ومن المتوقع أن توفر رحلات السفن السياحية عددًا من الخيارات والباقات المختلفة، حيث قامت الهيئة بدعوة أشهر شركات السفن السياحية في العالم، لتسيير السفن الفاخرة في سواحل البحر الأحمر في المملكة وذلك بمسارات متنوعة ومحطات توقف مختلفة، مع تقديم أرقى الخدمات، لتلبية كافة متطلبات وتطلعات سياح موسم صيف السعودية.

كما تم التنسيق مع وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية، لاعتماد الإجراءات والبروتوكولات الصحية واتخاذ اللازم عند الحاجة؛ لضمان سلامة جميع السياح، والاستمتاع بتجارب سياحية ممتعة وآمنة.