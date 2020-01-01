ضابط عراقي: مقتل شخصين جراء انفجارات في قاعدة عسكرية شمالي تكريت

أعلن مصدر أمني عراقي في محافظة صلاح الدين مساء الاثنين عن وقوع انفجارات في مخازن عتاد تابعة للحشد الشعبي في إحدى القواعد العسكرية شمالي تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، مما أسفر عن مقتل شخصين.

وقال العقيد محمد خليل البازي، من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "عددا من الانفجارات ناتجة عن سقوط قذيفتين وقعتا في مخازن تابعة لقوة سيد الشهداء المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي في قاعدة سبايكر شمالي تكريت".

وأضاف أن انفجار القذيفتين تسبب في وقوع انفجارات في اعتدة خفيفة ومتوسطة المدى مما أدى إلى نشوب حريق، وتحاول فرق الدفاع المدني السيطرة عليه، فضلا عن مقتل اثنين من عناصر القوة".

وقال إن قوات عراقية مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي تشغل قاعدة سبايكر.