 الشرطة الألمانية تفتش حديقة بهانوفر في إطار التحقيق في اختفاء الطفلة مادلين - بوابة الشروق
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الشرطة الألمانية تفتش حديقة بهانوفر في إطار التحقيق في اختفاء الطفلة مادلين

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 4:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 4:19 م

أعلن الادعاء العام الألماني، اليوم الثلاثاء، أن ضباط الشرطة، الذين يحققون في اختفاء الطفلة البريطانية مادلين ماكان عام 2007، قاموا بتفتيش إحدى الحدائق الصغيرة في مدينة هانوفر الألمانية.

وقال متحدث باسم الادعاء العام في مدينة براونشفايج الألمانية، إن التفتيش جزء من التحقيق في جريمة قتل يشتبه أن ألمانيا "43 عاما" تورط فيها.

ولم تعلن السلطات المزيد من التفاصيل عن عملية التفتيش.

وذكرت صحيفة "هانوفرشه ألجماينه تسايتونج" الألمانية، أنه تم استخدام حفار صغير خلال العملية.

وتشتبه السلطات في أن المتهم، المحتجز حاليا في مدينة كيل، اختطف مادلين، التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 3 أعوام، من مدينة برايا دا لوز البرتغالية في عام 2007، وهي واقعة أثارت ضجة بالغة في وسائل الإعلام على المستوى العالمي.

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