تراجعت شعبية التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمقدار نقطة مئوية في استطلاع الرأي الأسبوعي الذي يجريه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي، ليحصل على نسبة 26%.

وفي المقابل، ارتفعت شعبية حزب الحضر بمقدار نقطتين مئويتين لتصل إلى 21%.

وفقد الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، نقطة مئوية واحدة ليحصل على 15%، بينما حصل الحزب الديمقراطي الحر على نسبة 13%، وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي على 10%، واليسار على 7%.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، الذي أجري بتكليف من محطة "آر تي إل" التليفزيونية، يمكن تشكيل ائتلاف حاكم بين التحالف المسيحي والخضر، أو بين التحالف المسيحي والاشتراكيين والأحرار، أو بين الخضر والاشتراكيين والأحرار.

ورصد الاستطلاع تغيرات ملموسة في تأييد المرشحين للمنافسة على خلافة ميركل في منصب المستشارية، حيث حصل مرشح التحالف المسيحي، أرمين لاشيت، على تأييد 17% من الذين شملهم الاستطلاع، بتراجع قدره 6 نقاط مئوية مقارنة بالأسبوع الماضي. ويتهاوى لاشيت بذلك من المرتبة الأولى إلى الأخيرة، لتحل في المرتبة الأولى مرشحة الخضر أنالينا بيربوك بنسبة تأييد بلغت 19%، ثم مرشح الاشتراكيين أولاف شولتس في المرتبة الثانية (18%). ورفض 45% من الذين شملهم الاستطلاع تأييد أي من المرشحين الثلاثة.