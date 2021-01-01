الليرة اللبنانية تحاول الحفاظ على مكاسبها أمام الدولار مع المؤشرات الإيجابية لتشكيل الحكومة

دفعت المؤشرات الايجابية لقرب تشكيل حكومة لبنانية جديدة إلى استقرار نسبي في سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار في السوق الموازية، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ في سعر الصرف بالتزامن مع الاستشارات النيابية الملزمة أمس الأولى والتي أسفرت عن تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة، ليضع حدا للانهيار المتسارع في سعر العملة المحلية منذ منتصف شهر يوليو الجاري.



وبلغ أدنى سعر لصرف العملة المحلية اليوم 17500 ليرة للدولار الواحد بعد أداء متباين على مدار اليوم حيث وصل سعر الصرف صباح اليوم إلى 18200 للشراء و18300 للبيع، قبل أن ينخفض في الظهيرة لما دون الـ 18000 ليرة للدولار، فيما استقر مساء عند 17500 ليرة للدولار في محاولة للحفاظ على المكاسب التي حققتها الليرة أمام الدولار منذ أمس الأول.



وكان سعر الدولار الواحد قد تجاوز 23500 ليرة في منتصف الشهر الجاري بعد اعتذار سعد الحريري عن تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة في انهيار كبير للعملة اللبنانية التي كانت تسجل متوسط سعر صرف ما بين 16500 و 17500 خلال فترة محاولات الحريري لتشكيل الحكومة والتي دامت لـ 9 أشهر تقريبا.



وبالتزامن مع الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة بدأت تسترد الليرة جزءا من خسائرها أمام الدولار حتى وصل متوسط سعر صرف الدولار الواحد إلى 16500 ليرة مع إعلان تكليف رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة بأغلبية 72 صوتا.



ومنذ أمس الأول، تحاول الليرة اللبنانية الحفاظ على مكاسبها التي حققتها أمام الدولار، حيث يرتفع السعر صباحا قبل أن يعاود الانخفاض تدريجيا وسط مؤشرات ايجابية بقرب التوصل إلى اتفاق بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف ميقاتي حول تشكيل الحكومة الجديدة لتملأ الفراغ الحكومي المتدد منذ قرابة العام عندما استقالت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب في العاشر من أغسطس الماضي.



ويظل سعر الدولار الرسمي في البنوك عند حد 1507 ليرات للدولار الواحد بالإضافة إلى 3900 لأصحاب الحسابات البنكية بالدولار الأمريكي 12 ألف ليرة للدولار الواحد لمن تنطبق عليهم الشروط من المستفيدين من قرار مصرف لبنان المركزي برد جزء من أموال المودعين بالعملة الأجنبية.