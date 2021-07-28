قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الجيش الوطني التونسي رفض الحوار مع حركة النهضة وكذلك البرلمان، مشيدًا بموقف عبير موسي، رئيسية الحزب الدستوري الحر التي تقود حملة ضد جماعة الإخوان منذ عدة شهور.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBCمصر»، مساء أمس الثلاثاء، أن جماعة الإخوان وراء جزء من الاغتيالات السياسية في تونس في مرحلة معينة.

وأوضح أن التيار الديني في تونس مرتبط بقدر من الاعتدال والطرق الدينية، مشيرًا إلى أنه توقع أن تكون جماعة الإخوان أكثر اعتدالًا في تونس ولكنه اتضح أنهم «طبعة واحدة من كتاب واحد»، على حد تعبيره.



