بغداد تقترح على ألمانيا تأسيس صندوق مشترك لتمويل مشاريع تطوير الصناعة العراقية

أكد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، سعي الحكومة العراقية إلى تأسيس صندوق عراقي-ألماني مشترك لتمويل مشاريع تطوير الصناعة العراقية من قبل الجانب الألماني.

وجدد رئيس الحكومة العراقية، خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، "رغبة العراق في توسيع ميزان المدفوعات الاقتصادي، ودخول الشركات الألمانية للاستثمار في العراق"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وذكر أن "الحكومة ماضية في مكافحة الفساد بكل أشكاله، وجعل العراق بيئة استثمارية مفتوحة وواعدة لتنويع مصادر الاقتصاد، وأن ألمانيا شريك اقتصادي مهم، وهي مستمرة في دعم العراق".

ومن جانبه، أعرب المستشار الألماني، عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات، حسب البيان.

ووجه "دعوة رسمية لرئيس الحكومة العراقية لزيارة ألمانيا، ودعم بلاده لجهود الحكومة العراقية في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما أبدى استعداد الشركات الألمانية للاستثمار في العراق".

وبحث الجانبان، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات والقطاعات، ولا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب التعاون في ملف الهجرة.