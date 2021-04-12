إيكوينور تعود إلى تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني من 2021

أعلنت شركة الطاقة النرويجية إيكوينور، اليوم الأربعاء، تحقيق أرباح صافية خلال الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 1.94 مليار دولار مقابل خسائر قيمتها 250 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن إجمالي أرباحها بعد حساب الضرائب ووضع المتغيرات الموسمية في الحساب بلغت خلال الربع الثاني من العام الحالي 1.58 مليار دولار مقابل 650 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة النرويجية 17.46 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي مقابل 7.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي إنتاج الشركة النرويجية خلال الربع الثاني 1.997 مليون برميل يوميا من النفط المكافئ مقابل 2.011 مليون برميل يوميا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه، أعلن مجلس إدارة الشركة صرف توزيعات نقدية بقيمة 0.18 دولار للسهم عن نتائج الربع الثاني من العام الحالي. كما أعلنت اعتزامها إطلاق برنامج لإعادة شراء كمية من أسهمها.