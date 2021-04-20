البحث عن سائق موتوسيكل دهس فتاة في السيدة زينب

يعكف رجال مباحث قسم شرطة السيدة زينب على البحث عن سائق موتوسيكل صدم فتاة وأدى إلى مصرعها وذلك بعد ورود معلومات أفادت بمصرع فتاة بالقرب من دائرة القسم في حادث تصادم مروري.



ترجع الواقعة إلى تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو يتضمن لحظة قيام سائق "موتوسيكل" بدهس فتاة أمام "أبو العزايم" بمنطقة السيدة زينب، مما أسفر عن مصرع الفتاة وهروب السائق.



وقال شهود العيان إن السائق دهس الفتاة أثناء نزولها من مركبة آخرى "ميكروباص"، وفر هاربًا خوفًا من مواجهة الموقف بدلًا من إنقاذها.



وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.