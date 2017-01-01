محافظ أسوان يكرم ندى ونوال المتفوقتين في الدبلومات الفنية

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، بمكتبه كل من الطالبة ندى حربي حسن، والطالبة نوال عرفة عبدالعال بمدرسة أبو الفضل سرور "تخصص سكرتارية طبية"، واللاتي حصلن على المركز الأول والأول مكرر على مستوى الجمهورية ومجموع درجات ٦٩٢ درجة في نتائج الدبلومات الفنية للمدارس الثانوية التجارية للتعليم والتدريب المزدوج؛ لتكريمهن عقب تفوقهن وحصولهن على هذه المراكز المتقدمة على مستوى محافظات الجمهورية.



وحضر تكريم المحافظ، للطالبات، الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بجانب أسرتي الطالبات.



سلم اللواء أشرف عطية، شهادات تقدير وجوائز مالية قيمة لكل من الطالبتين؛ وذلك تقديراً لتفوقهن العلمي والدراسي ورفعهن أسم أسوان عاليا وسط الأوائل على مستوى الجمهورية.



وأكد أن هذا التكريم يأتي لمشاركة الطالبتين وأسرهم فرحتهم بهذا التفوق الذى لم يأتي من فراغ، بل جاء نتيجة لجهود مكثفة لكافة عناصر المنظومة التعليمية على مدار العام الدراسي، ولأولياء الأمور بإعتبارهم الركيزة الأساسية لرعاية أبنائهم وبذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لهم لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية المختلفة ليصبحوا في طليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به.



وأعربتا ندى ونوال، عن سعادتهن بتكريم محافظ أسوان، وحرصه على استقبالهن فور إعلان نتيجة الدبلومات الفنية مما يعكس الجانب الإنساني والأبوي وليعطى لهم ذلك دفعة كبيرة وحافزا لمواصلة مشوارهم التعليمي والتفوق في المراحل التعليمية القادمة.