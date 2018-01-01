 البيت الأبيض: الرئيسان الأمريكي والصيني أجريا مكالمة هاتفية - بوابة الشروق
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البيت الأبيض: الرئيسان الأمريكي والصيني أجريا مكالمة هاتفية

وكالات:
نشر في: الخميس 28 يوليه 2022 - 4:37 م | آخر تحديث: الخميس 28 يوليه 2022 - 4:37 م

أعلن البيت الأبيض، أن محادثة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج بدأت اليوم الخميس.

وقال ممثل البيت الأبيض إن "محادثة بايدن الهاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينج بدأت في الساعة 08:33 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الاخباري.

ويأتي الاتصال في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان وفي ظل خلاف تجاري محتدم بين أكبر اقتصادين في العالم.

ولم يصدر بعد بيان حول تفاصيل المكالمة إلا أن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، قال في وقت سابق إنه من المتوقع أن يؤكد بايدن في هذه المحادثة أنه لا يوجد تغيير في سياسة "الصين الواحدة" الأمريكية.

كما أن المكالمة تأتي في وقت تخطط رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للقيام بزيارة إلى تايوان، المدعومة من واشنطن وتعتبرها بكين جزء من أراضيها، بدورها حذرت وزارة الدفاع الصينية من تداعيات هذه الزيارة.


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